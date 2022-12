Foti FdI | La decisione di Bruxelles dà ragione al governo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) «Se fosse vera la narrazione della sinistra, con un tetto al contante più basso avresti dovuto abbattere l'evasione. Invece oggi la Ue certifica che ciò non è accaduto. Perché paradossalmente più abbassi quella soglia, più favorisci il "nero"». Per Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, le notizie che arrivano dasono «la dimostrazione evidente» che su pagamenti cash e utilizzo del Pos ha sempre avutoilMeloni. Onorevole, la Ue ha fissato il tetto al contante a diecimila euro. Siete stati troppo cauti allora? «Innanzitutto, diciamo che daarriva un segnale chiaro che zittisce la sinistra italiana. Guardiamo qual è la realtà. Già oggi nell'Unione europea ci sono Paesi senza alcun limite al contante, come Germania, Irlanda e ...