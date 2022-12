Attilio e Sarah sempre più intimi | dopo il balletto hot la compagna Mimma sbotta | “la pupa e il coglio**”

Sentendo Antonella parlare,Romita ha perso la calma e ha sbottato pesantemente, perdendo ... Fiordelisi, nel frattempo, se ne infischia di tutti e stringe nuove alleanze come quella con...Non si ferma la crisi coniugale traRomita , ex volto del Tg1 e la moglie. Il giornalista avrebbe detto, all'interno della casa del Grande Fratello , di essere attratto da. Parole che hanno scatenato il finimondo a casa ...Attilio Romita Daniele Dal Moro stanchi dei continui commenti di Antonella Fiordelisi. Nella notte succede di tutto nella casa del Grande Fratello Vip.Un'edizione bollente per gli over 50 quella del GF Vip 7, dove un altro vippone è travolto della passione: la risposta della compagna allarma i fan.