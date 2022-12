X Factor 2022 | finale LIVE stasera in tv | programma | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il momento è arrivato, è tempo diper X, giunto alla sedicesima edizione. L’evento sarà trasmesso in prima serata su Sky Uno e insu Now. Beatrice Quinta (roster Dargen D’Amico), Linda (roster Fedez), i Santi Francesi (roster Rkomi), i Tropea (roster Ambra Angiolini) sono pronti a darsi battaglia in un format che prevede tre manche, con un’eliminazione al termine di ciascuna. In mezzo alle esibizioni dei concorrenti, ecco anche quelle degli ospiti speciali di serata, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza. Si comincia circa alle ore 21:15 di giovedì 8 dicembre condal Mediolanum Forum di Assago; oltre alla visione su Sky Uno e Sky Go, eccezionalmente lasarà visibile anche in chiaro su Tv8. SportFace.