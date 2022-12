Ternana-Cagliari | i 27 convocati di Aurelio Andreazzoli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Allenamento di rifinitura per i rossoverdi, oggi pomeriggio al Taddei.Al termine della sedutaha comunicato la lista dei 27per la gara di domani alle 20.30, al Liberati, con il. Eccoli nel dettaglio dei ruoli. Indisponibili: Capuano, Favilli e Donnarumma (infortunati) Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali Difensori: Bogdan, Celli, Corrado, Defendi, Ghiringhelli, Diakitè, Martella, Mantovani, Mazzarani, Sørensen Centrocampisti: Agazzi, Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Paghera, Palumbo, Proietti Attaccanti: Capanni, Falletti, Moro, Partipilo, Pettinari, Rovaglia, Spalluto Fonte articolo e foto:calcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Ternana-Cagliari 1-0, Pavoletti sbaglia un rigore. Ternana - Cagliari 1 - 0 in un anticipo della 16/a giornata del campionato di Serie B. A segno per gli umbri Falletti su rigore (8'. Nella ripresa ri ...Ecco tutti i risultati della sedicesima giornata di Serie B 2022/23 e la classifica. Il Frosinone prende il volo, ok Bari e Genoa.