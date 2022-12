(Di giovedì 8 dicembre 2022) Grande vittoria della Fiorentina per 3-2 sull’insidioso campo di: al Ferruccio di Seregno il goal di Kajan e la doppietta di Longo decidono la gara. Giornata piovosa e campo ai limiti della praticabilità al Ferruccio Trabattoni dove si affrontanoe Fiorentina nella seconda giornata di ritorno di Serie A Femminile. L’inizioè letteralmente devastante: dopo 18 secondi Zsanett Kajan spedisce un bolide in porta e manda avanti la Fiorentina. Al 4’ Parisi crossa in area, Miriam Longo si allunga e raddoppia per il doppio immediato vantaggio.Ilnon reagisce complice un’ottimo possesso palla delle gigliate e laavrebbe la possibilità del colpo del ko ma Kajan lanciata da Boquete a tu per tu con Korenciova mette di lato.Nella ripresa altro immediato goal della, ...

ACF Fiorentina

E' disponibile in diverse colorazioni, tra grigio, bordeaux,e blu, per meglio adattarla all'ambiente nella quale si andrà ad installarla. Al momento è disponibile inofferta e si ...A brillare è stato anche unSofyan Amrabat, faro della nazionale marocchina. WOJCIECH ... Il giocatoreè il cuore pulsante del Marocco, riconosciuto come leader dai suoi compagni, e con la ... Super Viola a Como: 3-2! Tre cambi per la prima di Andreazzoli al Liberati rispetto a Venezia. Torna tra i titolari dopo la squalifica Palumbo e a centrocampo c'è anche Agazzi, con Cassata e Coulibaly in panchina. La novità i ...Diciamoci la verità: manca ancora poco meno di un mese alla ripresa del campionato e noi siamo già arcistufi. La nostalgia di Fiorentina si fa sentire sempre più e non basta certo un Mondiale (senza I ...