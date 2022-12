Iran | eseguita la prima condanna a morte di un manifestante 23enne | «Inimicizia contro Dio»

Agenzia ANSA

la condanna di Mohsen Shekar, accusato di aver bloccato una strada. Secondo i media, gli ayatollah starebbero lavorando a una exit strategy Resta incandescente la situazione intra ...L'ha giustiziato un manifestante arrestato durante le proteste contro il regime: Mohsen Shekar. Si tratta della prima condanna di questo tipoda Teheran. Gli attivisti avvertono che anche ... Iran, eseguita la prima condanna a morte di un manifestante - Mondo La magistratura della Repubblica islamica ha annunciato che Mohsen Shekar, arrestato durante le proteste, è stato giustiziato: è la prima sentenza di morte eseguita per un manifestante, come riporta ...È quanto è stato annunciato dalla Repubblica islamica. Il manifestante era stato arrestato, tra vari motivi, per disordini e per aver stratto un'arma con l'intenzione di uccidere.