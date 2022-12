Gaia | l’angelo dei capelli | taglia una treccia per donare parrucche ai bimbi malati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno dell’Immacolata arriva da Salerno una storia che sa molto di Natale e di quello spirito di generosità e voglia di far del bene per le persone più bisognose. Protagonista è una bambina di soli nove anni,Rizzo con un cuore molto più grande della sua età che è quella della spensieratezza. Con un piccolo grande gesto,è stata capace di dare un segnale ed un insegnamento importante anche a chi è più grande di lei. In una società influenzata dai modelli che viaggiano sui social e impongono l’idea di bellezza attraverso donne quasi sempre con ilunghi e fluttuanti,ha deciso di lanciare un’immagine decisamente più forte che riesce a travalicare i confini degli stereotipi con un gesto pari, per forza, alle donne cheno i ...