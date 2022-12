Francia | Fofana | “Con l’Inghilterra sarà una grande partita”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 dicembre 2022) “È una rivalità geografica, loro sono un po’ come i nostri vicini. Sono unasquadra e continuano a migliorare,una gran bella”. Youssoufinterviene così in vista della sfida controai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, in programma sabato. “Walker ha detto di sapere come fermare Mbappé? Complimenti a lui se sa veramente come bloccare Kylian – ha detto il centrocampista francese -. Nel frattempo, però, ci sono 19 squadre che cercano ancora una soluzione al ‘problema Mbappé’ in League1 più tante altre in Champions League. Noi ci fidiamo tanto di lui: vedo Kylian molto tranquillo in questi giorni”. Su Bellingham: “Lo seguo spesso: è un centrocampista che sta migliorando molto dall’inizio di questa stagione. Credo che ciun bel ...