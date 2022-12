Filippo Cogliandro | “Non voglio essere un simbolo dell’antimafia ma un esempio per i giovani”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tutti lo chiamano “lo chef della legalità”, ma, 53 anni originario di Lazzaro (Reggio Calabria), si considera semplicemente un professionista nell’arte culinaria. Il fatto è che diversi anni fa, quando il suo ristorante su prenotazione “L’A Gourmet L’Accademia”, molto particolare nel suo genere, andava già a gonfie vele,ricevette la richiesta di pagare un pizzo dalla malavita locale e lui non solo si rifiutò di farlo, ma andò dritto dritto a denunciare il tentativo di estorsione alla Guardia di Finanza. “Queste persone si presentarono nel mio locale – racconta a Luce! – per parlare con il proprietario. Mi dissero ‘Se fino a ora hai pagato qualcuno per la tua tranquillità, sappi che gli unici autorizzati a ricevere denaro siamo noi’. Io fino ad allora non avevo pagato proprio nessuno e neanche intendevo ...