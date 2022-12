Elly Schlein | corsa verso il disastro | demolita dal sondaggio di Pagnoncelli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Non si mette bene per, ma in generale a tremare è il Pd tutto. Nando, a DiMartedì su La7, illustra gli ultimi sondaggi sullaalla leadership del Nazareno e i risultati sono sconfortanti più per il Partito democratico che per i singoli candidati alla segreteria. Secondo i dati raccolti dal presidente di Ipsos, il miglior segretario tra quelli in lizza attualmente sarebbe Stefano Bonaccini con il 25%, più del doppio delle preferenze rispetto alla(12%), con Paola De Micheli terza e lontanissima al 6%. Il guaio è che il 22% degli intervistati sostiene che sarebbe meglio se si presentassero altri candidati. Un bel attestato di sfiducia, senza contare che il 35% "non sa o non indica". "E attenzione perché all'interno del solo elettorato del Pd, prevale ...

