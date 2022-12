DIVERSI COME DUE GOCCE D’ACQUA | SU RAI1 UNA FAVOLA MODERNA PER L’IMMACOLATA

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Nel periodo delle festività natalizie, torna suil ciclo “Purché finisca bene” con quattro nuove commedie sentimentali, interpretate da attori brillanti e amati dal pubblico, per indagare con toni leggeri la profondità dei sentimenti e i piccoli e grandi problemi della contemporaneità. Si parte l’8 dicembre con “due” con Alessio Lapice, Chiara Celotto e Thomas Trabacchi. Nuove divertenti commedie firmate Rai Fiction per raccontare,sempre in prima serata su, l’amore nelle sue diverse sfaccettature. C’è l’amore giovanile in “due”, quello di una coppia a un passo dal matrimonio in “Se mi lasci ti sposo”. Verrà raccontato l’amore delle ...