Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)DEL 7 DICEMBREORE 18:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’INCIDENTE CHE PROVOCA DISAGI SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI TRA S. CESAREO E VALMONTONE VERSO NAPOLI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1, MENTRE IN INTERNA, SI STA IN CODA TRA LA TRIONFALE E L’A24. DISAGI SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN USCITA. SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI ...