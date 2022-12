Scandalo ginnastica | Carlotta Ferlito | “Nessuna ragazzina dovrebbe essere chiamata maiale”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Lodellaarriva a “Le Iene” con il monologo di. La ginnasta 27enne, che ha partecipato a due Olimpiadi e ha all’attivo un argento nella specialità della trave e un bronzo di squadra europeo, ha raccontato le violenze fisiche e psicologiche subite durante i suoi anni da atleta. Lodellaarriva a “Le Iene” con il monologo di(Mediaset)“Vi assicuro che per un’atleta la cosa più difficile al mondo èallontanata dallo sport che hai praticato fin da piccola, lo sport per cui hai dato tutto. Ma io ho parlato con la convinzione che se provi a far sentire la tua voce, alla fine, qualcuno ti ascolta” raccontadurante il monologo a “Le Iene”, ...

