Reina | “Napoli-Villarreal sarà una serata speciale | non vedo l’ora di godermela” | poi le parole sulla corsa scudetto

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Iltorna finalmente in campo. Anche sesolo un’amichevole, i tifosi nonnodi rivedere in campo i propri beniamini, a distanza da quasi un mese dall’ultima partita. Oggi, infatti, andrà in scena la prima delle due amichevoli che ilaffronterà in Turchia: al Corendon Airlines Park gli azzurri sfideranno i padroni di casa dell’Antalyaspor. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 locali (18:45 italiane). Intervista, ledello spagnolo Ma l’amichevole che tutti i tifosi attendono maggiormente è sicuramente quella contro ildel 17 dicembre. I supporter partenopei potranno tornare al Maradona e potranno riabbracciare i due ex azzurri Pepee Raul ...