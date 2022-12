Portogallo | Santos | “Giocata grande gara | non c’è nessun problema con Ronaldo”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il CT del, Fernando, ha commentato il successo ottenuto contro la Svizzera, che ha qualificato la sua nazionale ai quarti di finale del Mondiale 2022 in Qatar. Queste le sue parole ai microfoni di RTP3: “È stata unapartita. Ai giocatori vanno i nostri complimenti. Ora dobbiamo tornare con i piedi per terra. È stato fantastico, ma ci sono ancora tre partite e ne abbiamo un’altra tra quattro giorni”. In merito poi alla questione legata a Cristianoafferma: Non c’è alcuncon, siamo amici da molti anni. Tutto è completamente risolto e lui ha dato l’esempio di un vero capitano. Cristiano sa perfettamente che la cosa più importante è il ‘noi’, il. Oggi il nostro commissario tecnico ha fatto le sue scelte che ...

