Piemonte | torna Presepi sull' acqua a Crodo

Il carmagnolese

Crodo e le sue frazioni di montagna ospiteranno un percorso di magia ed emozioni tra quasi sessanta presepi, come sempre curatissimi nei particolari con le nuove installazioni artigianali, fra ...l'Harlem Gospel Night, l'annuale appuntamento con il grande gospel internazionale che porta a Torino la musica, i ritmi e l'atmosfera autentica che si respira negli Stati Uniti nelle chiese ... A Caramagna Piemonte torna l’iniziativa “Presepe in famiglia” Presepi sull'acqua di Crodo in Piemonte è un evento ormai tradizionale e rappresenta oggi una delle manifestazioni natalizie più particolari nel ricco panorama nazionale.Meteo - Sprint dell'Inverno con maltempo polare dall'Immacolata e neve in pianura per venerdì; piogge e temporali anche intensi al centro-nord, i dettagli ...