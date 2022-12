PA digitale 2026 | due nuovi avvisi per le scuole | scadenza 10 febbraio

Actainfo

...5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021 -, ci cui 68,9 miliardi sono sovvenzioni a ... altri 7 per "Sociale, disabilità, marginalità e fragilità" e 3 per il. Una mappa ...D'altronde, fa notare il MiTD, la quasi totalità (98%) delle Scuole è già registrata alla piattaforma PA, che permette di accedere ai fondi PNRR, e circa l'80% ha già partecipato ad ... PA digitale 2026, pubblicati nuovi Avvisi per le scuole Il comparto salute è cresciuto più di tutti per investimenti tecnologici. Più 9,6% nel 2021 sull'anno precedente: fascicolo sanitario ...Per accedere ai venti miliardi previsti dal Piano entro la fine di quest’anno Meloni e Fitto devono realizzare ancora 25 obiettivi su 55, ma spesso si tratta ...