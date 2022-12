L’attaccante più forte del Mondiale? Gioca in Serie B | adesso lo vogliono tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nessuno si aspetterebbe mai di vedere il potenziale attaccante piùdelinB. E invece, è proprio così che è andata. Gianluca Di Marzio-Adobe StockpiùdelinB. Una sentenza incredibile, a cui nessuno potrebbe credere. Ma d’altronde, la trasmissione in onda su Twitch Tvplay è anche questo. Grandi rivelazioni e grandi colpi di scena. Nel corso della diretta citata, è intervenuto infatti Bruno Di Napoli. Per chi non lo conoscesse, è il procuratore sportivo di Walid Cheddira, talento che sta letteralmente facendo impazzire i tifosi del Bari. Rapidità, granditore e gol da attaccante puro sono solamente alcuni dei suoi colpi migliori. Di recente, i tifosi di tutto il mondo lo ...