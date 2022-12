Inter-Salisburgo live su Facebook e sul canale YouTube degli austriaci

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercandoin streaming gratis. I nerazzurri di Simone Inzaghi tornano in campo dopo la prima amichevole a Malta contro lo Gzira United. La sfida – che ha visto Inzaghi ancora privo di diversi elementi chiave impegnati al Mondiale – si è conclusa con il risultato di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

17:20, contro ilil secondo test del ritiro di Malta Seconda amichevole per l'nel mini - ritiro di Malta. Dopo il test contro la formazione locale dello Gzira United la squadra ...Simone Inzaghi ha scelto l'undici titolare per la sfida amichevole contro il. Dopo il 6 - 1 ai maltesi del Gzira United, l 'è chiamata a un impegno sulla carta decisamente più probante contro la capolista del campionato austriaco, formazione che può vantare ...32' - Primo cambio nel Salisburgo: Koita fa posto a Simic. 32' - Barella tenta il tiro di mezzo esterno da fuori area! La palla non gira abbastanza e termina a qualche metro ...20' - INTER AVANTI, GOL DI MKHITARYAN! 18' - DZEKO A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Azione insistita dell'Inter: si parte da destra, si passa a sinistra, alla fine Bastoni trova con uno ...