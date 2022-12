Infantino | ' E' stata la migliore fase ai gironi dei Mondiali'

... "ListItem", "position": 2, "name": "Mondiali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/mondiali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'E'la ......della FIFA Gianninel tracciare un bilancio della massima manifestazione calcistica che ha fortemente voluto in Qatar: "Ho visto tutte le partite e dico in maniera chiara che questa è...Il presidente del massimo ente del calcio ha affidato ai canali ufficiali federali le sue impressioni dopo gli ottavi di finale ...In un dialogo per il sito ufficiale della FIFA, il presidente Gianni Infantino esprime tutto il suo entusiasmo per come stanno andando i Mondiali in Qatar a livello di spettatori allo stadio e in tv:.