I cacciatori del cielo | Giuseppe Fiorello è ancora un grande italiano | Francesco Baracca

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sono iniziate da pochi giorni in Veneto le riprese de “Idel”, docu-film sulla storia dell’asso dell’aviazione. Saràa vestire i panni di. Il docu film, prodotto da Anele in collaborazione con Aeronautica Militare, con Rai Documentari, in coproduzione con Istituto Luce Cinecittà e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, con la regia di Mario Vitale sarà trasmesso sul piccolo schermo nel in primavera, probabilmente nel mese di marzo. Il progetto, scritto da Pietro Calderoni e Valter Lupo, con la collaborazione di Mario Vitale e la consulenza storica di Paolo Varriale, celebra il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare attraverso il racconto delle imprese eroiche, della vita e dell’amicizia di ...