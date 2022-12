Caos ad Atene | tifosi di Reggio Emilia aggrediti anche con estintori da quelli dell' Aek

La Repubblica

Una settantina di tifosi dell'Aekha brutalmente aggredito una quindicina di tifosi della Unahotels Reggio Emilia, arrivati nella capitale greca per assistere alla sfida di Champions League basket tra le due squadre. Imboscata ..."Susy Schlein impara a parcheggiare". L'hanno urlato a squarciagola, scandendo ogni parola. Eppure quel messaggio è sfuggito ai più, tra ile la concitazione del momento. Alfredo Cospito e Anna Beniamino avevano appena finito di parlare, lunedì pomeriggio in aula, rendendo spontanee dichiarazioni sul 41 bis, sull'ergastolo ostativo e ... "Schlein, impara a parcheggiare": l'inquietante slogan sull'attentato di Atene urlato dagli anarchici in aula… Accertamenti della Digos sui legami tra i due episodi, identificati alcuni antagonisti tra il pubblico del processo Cospito ...Caos a Torino durante il corteo degli anarchici per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito. In circa 250 si sono mossi dal presidio davanti a Palazzo di Giustizia, dove si è svolta l'udienza d'App ...