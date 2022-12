Blitz degli ambientalisti | imbrattato il Teatro alla Scala

E' stato grazie a queste tracce, e alle testimonianze acquisite, che i carabinieri sono risaliti a unoautori del furto in appartamento. Un giovane senza fissa dimora e già raggiunto da un ...... delibereanni passati ma anche (fatto ancor più grave) dati sensibili di centinaia e ... IT Articoli Correlati ILIl colpo Mondiale rischia di complicarsi ulteriormente per le due big italiane. Ecco le ultime di calciomercato provenienti dall’Inghilterra Il Mondiale di Qatar 2022 è una eccellente ‘vetrina’ in chi ...In Europa, già da prima dell’invasione, muovono due schieramenti. Alcuni Paesi, fra cui l’Italia, hanno sottovalutato per interesse e ragioni economiche la possibile minaccia della Russia. Diversa la ...