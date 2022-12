Viva Rai2 | Fiorello ‘porta a casa’ 683 mila spettatori con il 14 | 1% di share | cosa ci dicono questi dati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Fenomeno. Il ritorno in onda dello showman siciliano segna un nuovo boom di ascolti, questa volta con ““. Il mattin-show, così ama definirlo il padrone di casa, ha incollato allo schermo 683.000 telecon il 14,1% di. In onda sulla seconda rete dalle 7.15 alle 8, in una fascia ferma sette giorni fa all’1% die che ieri ha portato a casa ben tredici punti in più, superando le più rosee aspettative. Un risultato che finirà per aprire un nuovo fronte interno all’azienda. Il varietà del mattino era inizialmente previsto sulla prima rete del servizio pubblico, costretto al cambio di rete dopo la durissima protesta del cdr del “Tg1” diretto da Monica Maggioni. Il Tg1 Mattina, che già arrancava sul fronte auditel, ha dovuto fare i conti ieri con calo di ...