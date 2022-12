Valanga sulla Marmolada travolge uno sciatore | il soccorso alpino estrae una persona dalla neve

Unasi è staccata dal versante Trentino della Marmolada , nella zona di Pian dei Fiacconi, nella mattinata di oggi. Dalle prime informazioni, laavrebbe dimensioni limitate ma ha coinvolto uno sciatore. Scuolabus in retromarcia travolge e uccide una donna sotto gli occhi dei bambini: dramma in contrada Betlemme Marco Pannone massacrato ...Distacco a 800 metri da quello della tragedia di luglio La, con un fronte di circa 30 metri e una lunghezza di circa 300 metri, si è staccata sotto il Sass Bianchet , nella zona del Pian dei ...Un trentenne padovano portato in ospedale a Cavalese: è incolume. Fronte di 30 metri e lunga 300 metri lungo il versante trentino, a 800 metri dal distacco del 3 luglio (foto Soccorso Alpino) ...Una valanga si è staccata dal versante Trentino della Marmolada, nella zona di Pian dei Fiacconi, nella mattinata di oggi. Dalle prime informazioni, la valanga avrebbe dimensioni limitate ma ha ...