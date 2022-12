Uomini e Donne | Ida Platano torna da Riccardo | cosa sta succedendo con Alessandro Vicinanza

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 6 dicembre 2022) La settimana dell’Immacolata prevede una pausa anche per il programma più seguito del primo pomeriggio, condotto dalla bravissima Maria De Filippi che ha previsto trasmissioni più brevi per consentire di godere del ponte disponibile. Ciononostante, la puntata del 6 dicembre 2022 sarà ricca di colpi di scena anche grazie alle scelte di alcune dame che hanno messo in crisi i corteggiatori. Anticipazioni della puntata del 7 dicembre 2022 diProtagonisti della puntata saranno senza dubbio Idache ha lasciato molti a bocca aperta dopo la sua decisione, tanto da mettere in crisi anche il suo ex fidanzato.Guarnieri, infatti, non ha compreso subito la decisione e ha inviato alcuni messaggi alla dama che l’hanno fatta molto arrabbiare ...