Snaitech accanto a Care&share con il progetto Light for the Future

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) - Un programma di sostegno che prevede il supporto a più di 30 donne della comunità di Vijayawada, in India, attraverso percorsi di formazione e la fornitura di strumenti per attività lavorative Milano, 6 dicembre 2022 –, tramite la propria onlus dedicata alle good causes iZilove Foundation, ha avviato un programma per sostenere donne bisognose in India in collaborazione con Care & Share, ONG che opera dal 1991 a sostegno dell'infanzia, delle donne e delle comunità vulnerabili e marginalizzate nel Paese. Ilfor thenasce dalla volontà didi migliorare le condizioni di vita economico-sociali di donne in situazioni di vulnerabilità, causate da fragilità sociale o dagli effetti della pandemia da Covid19, tra cui l'aver subito la perdita di una ...