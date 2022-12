Pirlo non perde il tocco | punizione telecomandata VIDEO

(Di martedì 6 dicembre 2022) L'ex nazionale italiano Andrea, ora allenatore dei turchi del Fatih Karagumruk in Turchia, non ha perso le sue incredibili capacità...

Calciomercato.com

Commenta per primo Andreaperde il tocco magico nell'esecuzione che più lo contraddistingue: la punizione . Spopola infatti un video dell'ex - allenatore della Juventus, ora tecnico del Karagumruk in Turchia, che ...Andrea, ora allenatore dei turchi del Fatih Karagümrük,ha perso le sue incredibili capacità balistiche. Pirlo non perde il tocco, che punizione in allenamento! VIDEO Su Gazzetta le pagelle del Brasile. Danilo 6: Un errorino su Hwang, giusto per trovare un difetto. La realtà è che rientra dall’infortunio e fa il suo, a sinistra come ...La “gestione malsana delle plusvalenze” è uno dei capi d’accusa della Procura di Torino alla Juventus nell’ambito ...