Manovra | Calenda | ' per ora Meloni non ha accolto nostri suggerimenti' Rpt

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Io penso che la legge di bilancio non sia ben fatta. Qui c'è un dramma che si sta consumando per quanto concerne la sanità, le liste di attesa sono talmente lunghe che la sanità è letteralmente al collasso e lanon prevede nulla. Così come tanti altri punti su cui non siamo d'accordo". Così Carloa Zapping su Rai Radio 1. La premier Giorgiahaqualche vostro suggerimento? "Al momento non mi pare proprio. Vediamo che succede".

... 'Revisione su intercettazioni usate per delegittimare, sì a separazione carriere' Perché Bankitalia ha bocciato la: e con la Meloni resta solo...Meloni bocciata da ...... le liste di attesa sono talmente lunghe che la sanità è letteralmente al collasso e lanon prevede nulla. Così come tanti altri punti su cui non siamo d'accordo". Così Carloa ...Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Io penso che la legge di bilancio non sia ben fatta. Qui c'è un dramma che si sta consumando per quanto concerne la sanità, le liste di attesa sono talmente lunghe ...Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Io penso che la legge di bilancio non sia ben fatta. Qui c’è un dramma che si sta consumando per quanto concerne la sanità, le liste di attesa sono talmente lunghe che la sa ...