La canzone di Natale di Radio Deejay 2022 è Merry Chri'

(Di martedì 6 dicembre 2022) Puntuale come ogni anno, all'avvio del calendario dell'avvento, è arrivata anche ladidi. Pubblicata proprio all’inizio del mese, si intitola’ e, come si può intuire, dal titolo, si tratta di una (scherzosa) abbreviazione dell’espressionestmas, cioè Buon. Nella tradizione italiana, infatti, ormai dagli anni Novanta – con una costanza arrivata nei Duemila – in prossimità delle feste natalize,propone unapensata proprio per fare gli auguri ai suoi ascoltatori, con tanto di videoclip e special guest sia a livello autoriale, che interpretativo. Ladi ...

...il brano che parla esplicitamente di unità nella voglia di sognare e di credere che ilpossa durare tutto l'anno. Dipende tutto da noi: basta volerlo. Dopo l'inizio nostalgico, lasi ...Infine i diritti della"BuonUmanità" di Francesco Maria Gallo, uno dei brani della track list del CD Ban Nadèl, saranno totalmente devoluti a favore della Fondazione l'Albero della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."My Only Wish (This Year)" è un brano musicale natalizio di Britney Spears, uscito 2000 nella compilation natalizia Platinum Christmas, e che tutti gli anni riaffiora: è un classico. Nello storico pez ...