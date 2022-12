Harry Potter | 20 anni dall’apertura della camera dei segreti

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il 6 dicembre cade il ventesimoversario dell'uscita nelle sale italiane die ladeie per l'occasione il film è stato proiettato in alcuni cinema, dimostrando di riuscire ad attirare ancora pubblico. Se si guarda gli incassi ai botteghini dei fine settimana di novembre, non si può evitare un piccolo déjà-vu nel leggere che tra i titoli migliori c'èe ladei. Basta leggere il titolo, e un motivetto con la celesta guida l'immaginario su candide ali che planano nei cieli britci: sono ventunoche Edvige's Theme, la musica composta da John Williams, viene associata al mago almeno quanto i suoi occhiali, la cicatrice e il manico di scopa. ...

NerdPool

È una specie di alchimia, degna di. - -Soprattutto dopo che si è scoperto che nel trailer sono state inserite finte immagini, con paparazzi presi dal red carpet di, per far apparire i Sussex vittime dei media. In ogni caso, ... Harry Potter: perchè Harry è il vero padrone della Morte Il 6 dicembre cade il ventesimo anniversario dell'uscita nelle sale italiane di Harry Potter e la camera dei segreti e per l'occasione il film è stato proiettato in alcuni cinema, dimostrando di riusc ...Hogwarts Legacy è il gioco di ruolo d'azione open-world in uscita. È ambientato nel mondo di Harry Potter. Il giocatore inizia un viaggio attraverso luoghi familiari e nuovi, coprendo animali fantasti ...