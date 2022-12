“Francesco il cantico” di Roberto Benigni in esclusiva su Paramount+

Leggi su tvzap

(Di martedì 6 dicembre 2022) Programmi Tv,presenta “il”, l’esegesi del testo poetico did’Assisi realizzata dal premio Oscar– una lode a Dio, al suo operato per lo splendore del creato, alla vita stessa – disponibile per la prima volta in streaming, insudall’8 dicembre. “il” disu: le parole del grande attore e regista “Cercherò di raccontarvi unvero, dalla vita straordinaria che vi stupirà. Non ci crederete”. Queste le parole di. Durante la serata evento l’attore premio Oscar racconterà la ...