Emancipation | esce il film con Will Smith schiavo in fuga - Magazine - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

In streaming su Apple TV+ dal 9 dicembre, racconta una storia realmente accaduta e potrebbe portare a una candidatura agli Oscar 2023 per ...... cosa che non esclude, in termini di tempo, che" volendo " possa anche partecipare alla corsa per l'Academy Award della prossima primavera. Il film - diretto da Antoine Fuqua " vedrà ... Emancipation, esce il film con Will Smith schiavo in fuga In streaming su Apple TV+ dal 9 dicembre, racconta una storia realmente accaduta e potrebbe portare a una candidatura agli Oscar 2023 per Smith ...Esce il 9 dicembre su AppleTv il nuovo lavoro dell'attore, la fuga di un uomo dalla schiavitù, una storia vera ambientata nell'800, girata prima del pugno a Chris Rock agli Academy Awards ...