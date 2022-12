El Paìs | «Mbappé non è un campione | è un fenomeno inspiegabile come Maradona e Pelé»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 dicembre 2022) No, Kyliannon è semplicemente un. E’ diverso. “Nell’era dei big data e dell’intelligenza artificiale, delle aziende e specialisti che dettagliano il calcio con un’ossessione robotica, alcuni giocatori resistono alla crescente disumanizzazione del gioco. Non sono classificabili. Trasmettono talmente tanta superiorità da essere fuori catalogo. Non possono nemmeno essere descrittistelle, perché la loro gamma si trova solo in una manciata di eletti, calciatori che trascendono le epoche perché il loro talento è senza paragoni”. Ecco cosa è Kylianper Santiago Segurola “Ovviamente – scrive l’editorialista de El– puoi analizzarecon dettagli microscopici. I dati registreranno la sua insolita potenza e velocità, ci informeranno delle sue aree di ...