Borsa | Milano gira in positivo | corre Tim +3 | 5% | giù Fineco

La cautela si palesa anche sulla piazza di, che si posiziona sulla linea di parità. Senza slancio Francoforte , che negozia con un - 0,11%; andamento cauto per Londra , che mostra una ...***: Europa apre prudente, Francoforte - 0,17%,- 0,1% (RCO). 06 - 12 - 22 09:03:10 (0181) 0 NNNNAvvio all’insegna della prudenza per i principali listini del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono di capire fino a quanto saliranno i tassi con le prossime mosse della Fed. In ripres ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 dic - I revisori di Deloitte hanno esaminato il bilancio al 30 giugno 2022 della Juventus, emettendo un "giudizio con rilievi". In particolare, gli esperti ...