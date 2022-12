Antalyaspor-Napoli | streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

...Ilsta lavorando in Turchia per preparare la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio. Il club partenopeo, inoltre, sarà impegnato in due amichevoli internazionali controe ..., Fernando ai microfoni di CalcioNapoli24 Queste le dichiarazioni testuali rilasciate in esclusiva a CalcioNapoli24 da Fernando Lucas Martins: Hai giocato davvero ovunque: in ...Mercoledì 7 dicembre, alle ore 18.45 (ora italiana), all’ “Antalya Arena” di Antalya (Turchia), si disputerà il match amichevole Antalyaspor-Napoli. Prima di scoprire dove vedere Antalyaspor-Napoli in ...Oltre all'amichevole contro il Villarreal, il Napoli sta organizzando un'altra amichevole di lusso da disputare al Maradona.