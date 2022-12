“Amo troppo la vita” | Bianca Balti si sottopone a una doppia mastectomia dopo la diagnosi di BRCA1

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nell’estate del 2022,aveva comunicato via social l’intenzione di farsi rimuovere le ovaie e le tube di Falloppio, preventivamente, in autunno. La modella 38enne aveva preso questa decisioneaver ricevuto ladi una mutazione genetica (), che “aumenta esponenzialmente il mio rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie“. È per questo che ora ha annunciato di aver preso la decisione di farsi asportare anche i seni,ndosi a unapreventiva. Vi raccomandiamo...e il messaggio alle donne: "La medicina è prendersi cura dello spirito" La modella ama dialogare con le sue ...

... in cui ho cercato di nascondermi, perché temevo che qualcuno mi potesse esporre. Era un ... però, è quello di circondarsi di persone positive per poter tornare a fare musica, quello che'.Perchéla vita per non fare il possibile per preservarla. Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell'attendere. Ma ora che il momento è arrivato non ne ho voglia. Mi ... Bianca Balti: «A Mia ho detto: "Mamma si opera perché ama troppo la vita"» A 48 ore dall'intervento che la vedrà sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva, la modella esprime pubblicamente le sue paure: «Mi sento fragile, sconfortata nel dover rinunciare ad una parte de ...