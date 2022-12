Siti istituzionali italiani nel mirino degli hacker russi Ecco cosa sono gli attacchi di tipo Ddos

Gazzetta del Sud

Un aumento degli attacchi di tipo Ddos (Distributed Denial of Service) da parte di gruppi di hacktivisti - secondo fonti aperte, di origini russe - ai danni di soggetti istituzionali nazionali è stato rilevato dal Csirt (il team di risposta in caso di incidenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). Non risulta comunque, precisa l'Agenzia, che gli attacchi abbiano avuto successo.