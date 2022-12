Roberto Lipari e Sergio Friscia | “Vogliamo invecchiare a Striscia | ci tengono per i cannoli”

...di Palma; Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Rosario Infantino. Sono previsti i seguenti relatori: Lucia, Avvocato della Piccola Opera e curatrice del volume; ...Tra gli altri ospiti del programma, da capire se sabato o domenica, sono previsti anche, Rudy Zerbi , Sergio Friscia e Bobby Solo .Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'appuntamento fisso della domenica pomeriggio, in casa Mediaset, è quello nel salotto di Silvia Toffanin che conduce Verissimo. Dopo la puntata andata in onda sabato 3 dicembre, ecco ...