Calciomercato.com

Commenta per primo L'allenatore del Barcellona, Xavi , si è esposto sulla possibilità di vedere, 16enne gioiellino del Palmeiras nel mirino dei più grandi club europei - PSG,Madrid e Chelsea su tutte - giocare con la maglia blaugrana. Ad ESPN , si è così espresso: 'Abbiamo parlato ...Commenta per primo La corsa adsi fa sempre più infiammata. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, Chelsea eMadrid rimangono i club in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del 16enne gioiellino del ... Real, Endrick è più vicino: il merito è di Haaland In Spagna spiegano qual è l'approccio del Real Madrid sul possibile ingaggio di Rafa Leao, calciatore che viene preso in considerazione.Endrick continues to capture the attention of the football world away from the World Cup. The Brazilian striker is the object of desire amongst several big European clubs, with Rea ...