Movida passata al setaccio Raffica di controlli | 20 multe - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Sotto osservazione anche locali e somministrazione di bevande alcoliche. Scatta il piano contro i ...... sia dopo la mezzanotte, nel suo locale reatino, il Depero, uno dei luoghi cult della... E dallo stupore iniziale èai commenti, alla prese di posizione, in qualche caso ai pettegolezzi ... “Movida“ passata al setaccio Raffica di controlli: 20 multe Approfittando del finesettimana, qualche locale di Roma ha approfittato per aggiungere qualche tavolino in più fuori dai propri spazi, compiendo di fatto un abuso. Una situazione che non è passata ino ...In città i pusher la vendono al parco Tarello, ma anche al Carmine e in via San Faustino. In alcuni locali notturni del Garda, tra Desenzano e Lonato, viene ceduta nei privé durante i fine settimana ...