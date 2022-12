M5S | iniziato incontro con Cgil | Landini in sede da Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic. (Adnkronos) -nelladel M5S in via Campo Marzio l'tra le delegazioni M5S-, con il leader Giuseppee il segretario Maurizio, sulla manovra. Perpresente anche Re David. Per la delegazione M5S sono presenti, oltre all'ex premier, i due capigruppo di Camera e Senato, Francesco Silvestri e Barbara Floridia, Stefano Patuanelli, capogruppo Commissione Bilancio Senato, Daniela Torto, capogruppo Commissione Bilancio Camera, Davide Aiello, capigruppo Commissione Lavoro Camera, ed Elisa Pirro, componente della Commissione Lavoro e Sanità del Senato.