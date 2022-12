Iran | la polizia morale è sparita dalle strade già da mesi | ma quella che è diventata una ‘prassi’ difficilmente si trasformerà in legge

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Nessun funzionario della Repubblica Islamica ha detto che lareligiosa è stata chiusa”. L’affermazione, lapidaria, è arrivata nelle ultime ore dai canali di Al Alam, tv di statoiana in lingua araba, ascoltata nelle regioni arabofone del sud ovest del Paese, che ha aggiunto come da parte dei media occidentali sia in corso “un tentativo di far passare le dichiarazioni del procuratore come il segnale di un arretramento della Repubblica Islamica in materia di hijab e castità“. Non una vera e propria smentita ma una presa di distanza, forse stimolata anche da quel contesto di guerra di propaganda che tende a far asserragliare esponenti del regime su posizioni di irriducibilità, funzionali a una percezione di compattezza. Perché quando si parla di, negli ultimi 40 anni, è sempre, anzitutto, una questione di reciproche ...