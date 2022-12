Esplosione in un aeroporto a sudest di Mosca | tre morti Un drone colpisce altra base aerea

In precedenza tre persone sono morte e almeno altre cinque sono rimaste ferite a causa di un'avvenuta in unvicino a Ryazan, a sudest di Mosca: lo hanno reso noto i servizi di ...ina sudest di Mosca, tre morti Tre persone sono morte e almeno altre cinque sono rimaste ferite a causa di un'avvenuta oggi in unvicino a Ryazan, a sudest ...L'attacco con il drone nella base aerea di Engels-1, nella regione di Saratov, segue l'esplosione di un'autocisterna carica di carburante avvenuta sempre lunedì in un aeroporto militare vicino alla ...Solo ieri la regione di Kherson è stata bombardata per 46 volte. Molti funzionari governativi, vicini al presidente Zelensky, hanno segnato la morte di un civile. Intanto in un aeroporto vicino a Ryaz ...