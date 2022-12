Calcio | Mondiali 2022 | la Croazia si impone ai calci di rigore battendo un ottimo Giappone

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022) All”Al Janoub Stadium di Al Wakrah si è conclusa da pochi minuti, sfida valida per gli ottavi di finale deididi Qatar. Ecco come sono andate le cose, in una partita lunghissima e ricca di emozioni. LA CRONACA Ilinizia meglio, lafatica ad entrare in partita. I “Samurai Blue” fiutano di poter essere pericolosi a più riprese. Taniguchi ci prova subito di testa: alto. Poi al 41? spunto di Kamada, imbeccato da Endo, che non trova la porta. Il gol è nell’aria e infatti al 43?, sugli sviluppi di un corner, Doan trova la girata giusta per mandare gli asiatici in vantaggio all’intervallo, con la conferma del VAR, per l’1-0. Nel secondo tempo però le cose cambiano. I croati spingono immediatamente alla ...