Avv Grassani | La Juventus rischia l' esclusione dalla A e la revoca degli scudetti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Mattia,noto avvocato in ambito di diritto sportivo,ha parlato nel corso di "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1,ecco le sue parole : "Cosala? "Questa penso che sia l'indagine più pesante della storia della, anche superiore rispetto a quella di Calcipoli nel 2006. I comportamenti illeciti che gli sono imputati non hanno precedenti. A livello sportivodi più dell'ammenda o della modesta penalizzazione. Tutto questo potrebbe portare a una forte penalizzazione perché la norma stabilisce che se ci sono alterazione di documenti, come le scritture private, può portare conseguenze superiori rispetto alla semplice penalità. La norma prevede che se il club si è iscritto al campionato grazie a questi espedienti, può essere esclusa dallo stesso, può portare alla ...

