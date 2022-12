Yuri Kovalchuk | il ruolo del banchiere amico di Putin dietro l’invasione in l’Ucraina | «Così la Russia dimostrerà la sua forza»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Alla base della decisione di Vladimirdi invadereci sarebbe un fitto dialogo con l’oligarca, 71 anni, definito il «personale» del presidente russo dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. È «l’uomo dei soldi e dei media», in possesso di banche, società offshore per conto die dei dieci canali televisivi più seguiti del paese. Fonti di intelligence che hanno parlato con il Wall Street Journal rivelano che sia proprio lui una delle voci più influenti a sostegno deldi Mosca su Kiev, convinto che «la guerra possa dimostrare ladella». Secondo quanto riferiscono le fonti dell’intelligence e undella famiglia, ...

