Terremoto oggi isole Eolie | scossa magnitudo 4 6

Si è registrata questa mattina, alle ore 8,12 una scossa didi magnitudo 4.6 con epicentro alle isole Eolie in provincia di Messina. Lo riferisce l'Ingv. 4 dicembre 2022Ultim'oraSi è registrata questa mattina, alle ore 8,12 una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 con epicentro alle isole Eolie in provincia di Messina. Lo riferisce l'Ingv. L'epicentro ...Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato dall'Ingv alle 8.12 a 3 km di profondità nel mare delle Eolie, a Sud di Vulcano. La scossa è stata avvertita dalle persone in tutta la provincia di ...