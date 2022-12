Termosifoni | non fare mai questo gesto comunissimo E’ sbagliato

Leggi su formatonews

(Di domenica 4 dicembre 2022) Attenzione alla collocazione di alcune piante in casa. Ve ne sono almeno 5 che non andrebbero affiancate al termosifone dato che il troppo calore non è vantaggioso. Quello che si consiglia è di scegliere sempre una posizione lontana da fonti di calore perle nostre piante ornamentali. Quanti di noi siamo soliti acquistare delle piante che poi mettiamo sul davanzale oppure vicino sul balcone dato che vi è molta luminosità, oppure perché c’è più spazio. Preferiamo farlo perché magari non abbiamo posto all’interno degli ambienti dove viviamo. Ma quando scegliamo una pianta dobbiamo ancheattenzione non solo all’ annaffiatura ma anche a come collocarle in casa., nonmai. È. (pixabay.com)Sicuramente ...