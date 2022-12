Schlein rompe gli indugi | “Mi candido a segretaria | il Pd va ricostruito”

... la politica scarica sul torturato Alfredo Cospito Giorgio Gori candidato dei laburisti dem per la segreteria del Pd Ellygli indugi, passo avanti per la candidatura alle primarie PD: ......largo del Nazareno Elly, che di Bonaccini è stata fino all'elezione alla Camera il 25 settembre la vice in Regione. 'Darò la mia disponibilità ad andare avanti nel Congresso del Pd',...Schlein e Bonaccini devono fare loro malgrado i conti le correnti in vista del congresso. Lei rischia di offrire una copertura alla rivincita degli ...Due aspiranti segretari che già si scaldano ai nastri di partenza, altri due pronti a ufficializzare la corsa a stretto giro. A poco più di due mesi dalle primarie che incoroneranno ...